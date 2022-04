Christelle LEBRUN

Après plusieurs années exercées dans le domaine de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'emploi, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière me permettant de valoriser mes compétences en RSE et gestion de projet.



2014 : Assistante Technique Hammerson : Centre Commercial les Terrasses du port



2010/ 2014 : Chargeé d'animation du dispositif "mise en ouevre des clauses sociales dans les marchés publics et privés



2006/ 2010 : Responsable de l'antenne de Marseille de l'Association pour faciliter l'Insertion professionnelle des Jeunes diplômés



Avril/Juillet 2005:

Chargée de mission Maison de l'Emploi Ville de Vitrolles 13



Novembre 2004/Mars 2005:

Chargée de développement Intel Corporation Région Grand sud Est



Mai 2001/ Novembre 2003:

Conseillère en Formation ISECC Vitrolles et Marseille



De 1997 à 2001:

Animatrice Boulanger, Cetelem, Carrefour...



Compétences: Management et Gestion de projet, stratégie de développement, analyse statistique, recherche de partenariat, conseil, orientation, recrutement, gestion sociale...r



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Management

Communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel