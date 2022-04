Christelle LECLERC

En 2014 j'ai fait une formation avec le GRETA de Talence, j'ai obtenu le titre "ASCA" Assistante de comptabilité et d'administration. ( niveau BAC PRO ). En poste actuellement et ne trouve pas de poste dans la comptabilité.



Mes compétences :

Contrôler les comptes de trésoreries

Caculer et établir la TVA

Facturation

Accueil téléphonique

Microsoft Excel

Accueil des clients

Traitement de texte

Passer commandes auprès des fournisseurs

Inventaire

Etablir coût de production et coût de revient

Gérer compte de tiers fournisseurs, clients