Christelle LECLERCQ

Titulaire d’un Master 2 en Management option Gestion Ressources Humaines obtenu en e-learning avec l'IAE de Caen, je dispose de plusieurs expertises : la communication, le management, le pilotage des organisations, la gestion des entreprises, le secrétariat, la gestion informatique, le droit des entreprises, le droit administratif, le marketing, le commerce, la vente, la comptabilité...

Ma formation initiale avait debuté par un DUT GEA a l'IAE de la Garde en poursuivant par une licence de management des organisations option ressources humaines et conduite de projet.



Actuellement Responsable Ressources Humaines, administrative et comptable à l'IME Les Morières et FAM LE SIOU BLANC à Sollies-Toucas (institut médico éducatif et foyer d'accueil médicalisé pour enfants et adultes inadaptés mentaux - secteur médico social), je suis en charge de tous les aspects RH : paye, formation, gestion administrative du personnel, politique RH, santé au travail, licenciement, retraite, démission, droit du travail, contrats...

Je suis également en charge de l'encadrement du service administratif qui regroupe assistante de direction, secrétaires, assistante RH et aide administrative.

Pour terminer, j'ai la charge du service comptabilité de toute l'association.



Mes compétences :

Administration

administration management

Management

Ressources humaines

Secretariat

Gestion administrative