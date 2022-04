Christelle LEFEVRE

Créatrice de bijoux fantaisie installée en micro-entreprise depuis octobre 2006, je suis à la recherche d'un emploi à temps partiel en complément.

Sociable, dynamique, organisée, je gère mon entreprise seule depuis 10 ans (administratif, matériel, stocks, créations, vente, relations humaines directes ou par internet, téléphone, installation et tenue de stands..).

Secrétaire de formation, assistante commerciale pendant de nombreuses années, j'ai une très bonne connaissance des tâches et missions généralement associées à ce poste. Ainsi, je sais me montrer réactive et polyvalente, pouvant aussi bien gérer les appels téléphoniques et le traitement du courrier que la mise à jour des fichiers clients…



Mes compétences :

en activité depuis 2006