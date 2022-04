Anne-Marie GREIVELDINGER

Afin de contribuer au développement de votre établissement, je mettrai à profit toutes les compétences que j’ai acquises en Licence Professionnelle «Management des Activités Hôtelières» à l’IAE de Metz et obtenue en septembre 2013. Je pourrai vous assister dans toutes vos tâches quotidiennes, qu’elles soient administratives, de gestion, d’organisation, d’accueil ou de démarche qualité.



Mes compétences sont multiples et variées :

› Renseigner et accueillir les clients avec courtoisie afin de promouvoir l’image de l’établissement

en veillant à rendre leur séjour le plus agréable possible

› Enregistrer les réservations des arrivées et des départs

› Etablir la facturation et en assurer le règlement

› Assurer la mise en place du buffet du petit-déjeuner et le contrôle qualité des chambres

› Gérer les dossiers et veiller au bon déroulement des séminaires & banquets depuis l’appel téléphonique à la réalisation de devis jusqu’à la facturation

› Réaliser des documents de communication pour promouvoir votre établissement

› Effectuer diverses tâches administratives



Mes compétences :

Adaptabilité

Polyvalence