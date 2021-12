Bruno GEOFFROY

LEVEZ-VOUS DITES NON AU MARKETING CHER !!!



De l'impression du document à son dépôt en boîte aux lettres, de la recherche d'objets publicitaires à la livraison d'un panneau de signaletique.

Je dispose d'un grand choix de produits et de services à des prix compétitifs.

Toujours a l'affût des dernières nouveautés en termes de supports et de process

Jai également à cœur de vous conseiller pour optimiser, en fonction de votre budget,votre chiffre d'affaire et de votre image.

Et cela n'est possible que grâce à une expérience construite au sein des grands groupes de publicité nationaux et au temps accorder à évaluer avec vous vos besoins pour définir la solution qui vous correspondra.

ET VOTRE STRATÉGIE MARKETING?

VOTRE RÉDACTIONNEL?

Jai fait un partenariat fort avec ComETPub Solution, pour vous conseiller en matière de plan de communication et développement d'outils.

Du choix pertinent de vos supports à leur mise en œuvre,nous vous apportons des réponses réalistes.

Pas encore convaincu?

Avant de rester sur des aprioris, interrogez-nous!



Mes compétences :

Négociation achats

Planification

Print