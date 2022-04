Emmanuel MORICE

CORUS est spécialisé dans la production multicanale (papier, dématérialisée, e-mail, égrenée) de documents de gestion. Expert dans le domaine de la quadrichromie, CORUS assure quotidiennement pour plus de 300 clients l’édition, le façonnage dynamique, la mise sous pli sécurisée et l’archivage à valeur probante de tous types de documents (relevés de comptes, factures TIP, cartes tiers payants, cartes vertes, décomptes de prestation, bulletins de paie …). Sur toute la chaine de production un tracking et reporting au pli est proposé et un interlocuteur est dédié pour le suivi de la prestation, assurant souplesse, disponibilité et réactivité au quotidien. CORUS dispose d’un PCA et PRA pour l’ensemble des productions de ses clients. En 2013, CORUS a produit 300 Millions de pages et 80 Millions de plis sur ses deux sites de production, pour un CA de plus de 12,3 Millions d’euros.



