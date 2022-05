Sonia COVA

Mise en oeuvre de vos projets et événements

Festivals, concerts, événements institutionnels, promotion, projet marketing....



Vous avez un projet? Vous souhaitez le réaliser mais ne savez pas par où commencer? link'art est l'agence qu'il vous faut!



Que vous soyez artiste, entreprise privée ou collectivité locale, link'art vous accompagne dans la gestion et la mise en oeuvre de votre projet grâce à une approche 360° mêlant mon savoir-faire en communication, production évènementielle et recherche de fonds.



Que ce soit pour une gestion complète d'un projet ou une prestation spécifique, link'art est votre partenaire répondant à tous vos besoins!



www.linkartagency.com



N'hésitez pas à me présenter votre projet afin que je vous propose un accompagnement addapté à vos besoins et votre budget: linkartagency@gmail.com



Dynamique, créative, volontaire

Sens de l'organisation et des responsabilités

Facilité d'intégration aux équipes et autonomie d'action

Polyvalence technique et logistique

Goût pour les contacts et les déplacements











Mes compétences :

Relations internationales

Culture

Production

Conseil

Musique

Communication

Relations Presse