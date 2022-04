Julie WEBER

SATHERM PROPOSE:

la vente au niveau international de matériel électrique, électronique, mécanique, hydraulique, pneumatique… pour la construction et la maintenance d´installations industrielles.



SUPPORT TECHNIQUE

Vous recherchez



> de la documentation ou un catalogue d'un fabricant quelconque.

> une liste de pièces détachées d'un appareil quelconque.

> un plan, un schéma ou une vue éclatée d'un appareil.

> autres : demandez-nous !



NOS AVANTAGES

> Flexibilité

> Qualité d'un service soutenu par plus de 40 ans d'expérience.

> Tous les employés sont bilingues français-allemand, certains sont trilingues (anglais), voire quadrilingues (arabe).

> Concentration de matériel disparate chez SATHERM afin de vous permettre de réduire le nombre de vos fournisseurs et de vos commandes.

> Proposition de matériel à des prix intéressants et des délais plus courts.

> Double contrôle du matériel (chez le fabricant et chez SATHERM).

> Envoi à nos frais de documentation selon vos besoins.

> Connaissance parfaite des formalités douanières.

> Aide soutenue en cas d'urgence (panne).



Pour toutes questions ou demandes, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition.



Mes compétences :

Dépannage

Formalités douanières

Matériel mécanique

Matériel hydraulique

Expéditions internationales

Pièces détachées industrielles

Centrale d'achat

Matériel électrique