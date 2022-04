Christelle LEGUEUX

Je dirige une équipe de 10 personnes (9 souscriteurs et 1 chargé de la surveillance du portefeuille).



Les missions de mon service sont les suivantes :

- analyse, tarification et souscription de risques hors norme (assurance dommage des professionnels Artisans/commerçants),

- assistance à un réseau d'agents généraux,

- maintien des résultats de la compagnie dans le cadre de la surveillance du portefeuille.



Mes missions transverses :

- évolution produit (nouvelles garanties, clauses...),

- rédaction de documents d'aide à la souscription (guide produit, module de formation...)

- formation du réseau d'agents,

- création d'offres commerciales dans le cadre de reprise globale.



Mes différents interlocuteurs :

- Le réseau d'agents commerciaux AVIVA,

- Les différents services de souscription,

- Les services indemnisation,

- La direction commerciale,

- L'actuariat et l'informatique.



Petit rappel de mon parcours professionnel :

J'ai commencé par de la vente d'assurance de particuliers par téléphone.



Titulaire d'un BTS Communication des entreprises, j'ai pendant 5 ans exercé la fonction d'Assistant Marketing dans le domaine de l'assurance vie.



Pour complèter mon expérience dans le domaine de l'assurance j'ai postulé pour un poste d'assistant technique au sein d'un service d'indemnisation. J'ai, pendant cette période, préparé ma Licence en Assurance à l'ENASS que j'ai obtenu.



Il y a 3 ans j'ai découvert le monde de l'assurace des professionnels comme Souscripteur risques complexes dans un premier temps, je gère à présent le service.



Mes compétences :

Assurance

Marketing

Management d'équipe

Chef de projet technique