Christelle LEON DIT VOLNY

Actuellement en poste d'animatrice d'un Point Information Jeunesse dans une MJC, je cherche a mettre à profit mon expérience de responsable d'association d'Education Populaire complétée par une formation DIRESS (directeur d'établissement de Economie Sociale et Solidaire) de niveau II, en rejoignant une association qui corresponde à mes valeurs et pour laquelle je pourrai m'investir entièrement.



Aussi si votre structure où une structure partenaire à votre réseau aurait besoin d'une responsable d'association, je reste à votre disposition pour vous donner plus de précisions concernant mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Conduite de projet

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Gestion Financière

Management

Management stratégique

Ressources humaines