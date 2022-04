Christelle LEROY

J'ai travaillé dans divers secteurs d'activités et je suis spécialisée dans le suivi de budget projet mais également la mise en place des indicateurs, les provisions et clôtures, l'établissement et le suivi des TDB, des reportings, des budgets ainsi que leurs analyses.

en résumé de faire remonter l'information financière à la direction général en préconisant des axes d'amélioration.



Mes compétences :

Autonome

Autonome & responsable

Bon relationnel

Contrôle de gestion

Fiable

Réactive

Relationnel

ERP

Gestion de projet

Budget et Controlling

Gestion

Finance

Comptabilité