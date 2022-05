Valquiria DEIBER

Ma connaissance approfondie du milieu hôtelier me permet de gérer aussi bien le quotidien, avec ses contraintes et ses opportunités que les projets hôtel et de la marque qui me sont confiés.

J’éprouve un grand plaisir à mettre à profit mes qualités managériales et organisationnelles, ma capacité d’analyse et de gestion, ma bonne humeur, ma rigueur, mon adaptabilité, ma réactivité, mon dynamisme et mon écoute.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Revenue management

Management

Gestion de la qualité