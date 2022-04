Christelle LESTE-MIRAUMONT

Expérience sectorielle :

* Banque

* Assurance

* Mutuelles, Instituts de prévoyance

* Industrie

* Laboratoires pharmaceutiques

* Edition

* Formation



Compétences en pilotage de projet :

* Gestion de portefeuilles de projets

* Coordination d'équipes MOE / MOA / Editeurs

* Gestion, animation et suivi de Projet

* Suivi QCDR

* Suivi du planning, ressources et charges

* Animation : comités de pilotages, comité projet

* Management de transition

* Management équipe nearshore



Compétences Fonctionnelles :

* Formulation et modélisation du besoin client

* Rédaction cahier des charges

* Rédaction de spécifications fonctionnelles & techniques

* Animation d’ateliers fonctionnels

* Recette : rédaction de cahiers de tests

* Formation de formateurs

* Réponse aux appels d'offres

* Aide au choix de solutions



Outils:

* Gestion de projet: Planview, MS Project, Gantt Project

* Recette : HP Quality Center

* Modelisation: Power AMC

* Suivi anomalies : Mantis Bug Tracker, GamaWeb



Modélisation :

* Merise

* UML



Encadrement :

* de 5 à 10 ETP

* profils : développeur, analyste, architecte technique, consultant fonctionnel, chargé de projet, chef de projets







Mes compétences :

Gestion de projet

GRC

Pilotage

Webmarketing

Gestion de la relation client

Selligent

Project Management Office

Lean Six Sigma

ITIL Foundation V3

Oracle CRM On Demand

AMOA

MOE