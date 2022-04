Christelle LÉVEILLÉ

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi après l'obtention du Titre professionnel ministère du travail - Gestionnaire de paie et d'une remise à niveau en comptabilité à l'ISFAC à Poitiers.

Je pense réunir les qualités nécessaires pour être à même de gérer un porte-feuille de salariés. En effet, je fais preuve de discrétion et de précision.

Rapide et rigoureuse, je me montre réactive afin de m'adapter à la situation de chaque salarié.

En plus de mon goût pour les chiffres, j'aimerais mettre ces compétences au service d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ciel Paye

Ciel Compta