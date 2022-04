Christelle LEVY

Je suis une jeune femme dynamique, souriante, organisée, rigoureuse, ponctuelle, sérieuse. Je suis carrée dans mes fonctions. Je n'aime pas le travail mal fait. J'adore marchander, communiquer, découvrir et réussir. Le goût du challenge et le stress me font évoluer. J'aime apprendre de mes "anciens". Je suis très passionnée par mon domaine de travail qui est le transport et j'ai partout chez moi des livres... sur ce domaine.

Je recherche du travail sur la région Rhône-Alpes, pour les autres départements à voir, je reste ouverte aux propositions de poste.



Mes compétences :

Négociation

Méthodique

Organisation