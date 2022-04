Christelle LHUISSIER

Depuis 8 ans dans l'Anjou, après 18 année en Picardie.



Contrôleur de Gestion Industriel depuis 14 ans, j'ai eu la chance de découvrir le métier sous différentes formes comme la consolidation multi-sites européens et comme contrôleur de Gestion usine.



Mes compétences essentielles sont :

• Gestion budgétaire, Reporting

• Analyse des écarts, des données, statistiques

• Comptabilité de gestion (calcul des coûts, marges, rentabilité)

• Maitrise des tableurs et progiciels de gestion

• Préparation et animation de réunions de travail

• Formation des utilisateurs aux outils conçus par le contrôleur de gestion

• Capacité d’analyse de l’environnement des systèmes et besoins de l’entreprise

• Sens de la diplomatie, capacité d’écoute

• Très bonne maitrise des outils Excel, PowerPoint, Word…



Mon souhait maintenant serait de pouvoir intégrer une entreprise dans un nouveau secteur d’activité, tel que l’assurance, la mutualité ou société de service.



Cela me permettrait de compléter mon expérience et de me faire découvrir d’autres facettes du métier de Contrôleur de Gestion, métier qui me passionne.



J’espère trouver une entreprise qui me donnera ma chance comme Bosch me l’a donnée il y a 14 ans.





Mes compétences :

SAP

Contrôle de gestion

Reporting

Analyse

SAP CO

Consolidations

Budgets

Profit and Loss Accounts

SAP LE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Forecasting

SAP-FI- Reporting