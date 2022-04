Florence GRAVELLIER

De ma carrière de sportive de haut niveau (médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques de Pékin 2008), je conserve rigueur, passion, goût du challenge, respect des deadlines et implication complète dans les tâches qui me sont confiées. Ce sont ces qualités professionnelles qui m'ont permis de réussir ma reconversion au sein du groupe Adecco.

Aujourd'hui Responsable des Relations Ecoles et des Partenariats Institutionnels, je suis en charge de la définition, la négociation, le déploiement des partenariats avec les écoles, organismes de formation et acteurs institutionnels nationaux en cohérence avec la stratégie et la politique candidats du Groupe Adecco.



Mes compétences :

Evénementiel

Tennis

Gestion de projet

Prise de parole

Méthodologie

Relations Publiques

Marketing sportif

Sport de haut niveau