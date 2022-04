Claire CANIVAL MEYNIER

Responsable Métier au sein de la société Adecco, société de recrutement CDD, CDI, Interim.



Mon rôle est d'accompagner les collaborateurs des agences Adecco des Bouches du Rhone dès leur intégration pour assurer leur montée en compétence sur les pratiques métiers et les outils.



Je forme les nouveaux collaborateurs, j'évalue le niveau de maitrise des pratiques métier des recruteurs et mets en place des plans d'actions individuels et collectifs.



J'assure un premier niveau de support aux agences dans les domaines : juridique, prévention sécurité, gestion des AT, gestion, outils, formation.







Mes compétences :

Conduite de projet

Recrutement

Animation d'équipe

Formatrice

Management transversal

Prévention des risques professionnels

Sécurité au travail

Prévention des risques

Psychologue du travail

Accompagnement