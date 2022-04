Christelle LISSANOU

J'ai actuellement, un Master 2 en contrôle de gestion, ainsi que 2 ans dans ce domaine, en ayant travaillé dans les sociétés comme le Groupe Moniteur et Axione (Bouygues Construction) et Banque Solfea (GDF Suez). C'est grâce à ces différentes expériences que j'ai appris à être rigoureuse, organisée, et avoir un bon relationnel, et acquérir des compétences tel que concevoir, gérer le budget et le reporting mensuel, et contrôler et analyser les écarts.



J'ai choisi de travailler dans le contrôle de gestion, car il permet de piloter l'organisation de l'entreprise afin de prendre des décisions pour améliorer la performance économique de l'entreprise. C'est un domaine qui touche toute la société, et qui me permet de travailler avec différents services.





Mes compétences :

comptabilité analytique et générale

contrôler et analyser les écarts

Concevoir, gérer le budget et le reporting mensuel