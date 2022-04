Ayant le sens des responsabilités, dynamique et volontaire. Creative mais aussi rigoureuse et organisée, je possède les qualités nécessaires pour mener à bien des actions ciblées et pertinentes qui me sont confiées.

Travailler au sein d'un groupe afin de développer mes compétences et bénéficier d'une carrière riche d'enseignements.



Mes compétences :

Assistante Administrative

Attachée de Direction

Chargée de clientèle