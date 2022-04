Christelle LOSSOUARN

Depuis 1999, en qualité de Consultante en Ressources Humaines, j'accompagne les salariés dans leur réflexion sur leurs changements de trajectoire professionnelle.

En 2006, j'intégre le cabinet Quiblier Conseil, partenaire de BPI sur la région Bretagne, en qualité de consultante recrutement et GEC ( Gestion des Emplois et des Carrières). Cette expérience me donne ainsi l'occasion de developper un nouveau champ d'intervention, celui du recrutement.



Depuis 2012, j'ai rejoint le CIBC2A sur Brest ( qui est devenu CIBC Bretagne depuis le 01 Juillet 2016 ) où j'occupe le poste de responsable Finistère/ Consultante.



Je suis habilitée sur les systèmes experts tels que PerformanSe et Team Management systems et mon titre de Psychologue du Travail me donne la possibilité de recourir à de nombreux tests d'aptitudes et de personnalité .



Mes compétences :

Recrutement

Bilans de compétences

Reclassement

Outplacement

Tests psychotechniques

Techniques d'entretien

Psychologue du Travail

Orientation professionnelle

PerformanSe

Orientation et mobilité professionnelle

Tests

Ressources humaines

Risques psycho sociaux

Bilan de compétences

Animation d'équipe