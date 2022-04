Christelle LOTH

A l'issue de mon parcours universitaire, j'ai démarré ma carrière professionnelle au sein la fédération de SPIE TRINDEL Ouest Centre, devenue ensuite AMEC SPIE Ouest Centre puis la filiale SPIE Ouest Centre.



Suite à une réorganisation des structures opérationnelles, le poste de Responsable Marchés sur les 8 départements de l'Agence Poitou Charentes Centre Val de Loire Limousin a été créé (mono activité : Infrastructure). Mon site de rattachement est celui de Châteauroux, ce qui me permet un positionnement géographique central avec les départements du Loir et Cher, de l'Indre et Loire, du Loiret, du Cher, du Limousin et du Poitou Charentes.



En mars 2014, j'ai cessé de travailler pour SPIE Ouest Centre et ai bénéficié d'une reconversion professionnelle en tant que tapissier d'ameublement. J'ai obtenu mon diplôme en avril 2016 et je suis depuis installée dans mon atelier, sous la tutelle d'une pépinière d'entreprise



Mes compétences :

BTP

Trésorerie

Artisan

Tapissier d'ameublement