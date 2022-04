Bienvenu sur mon profil Viadeo, je suis ingénieur en Mécatronique / Électrotechnique / Electronique et passionné de Robotique, en plus de mon travail je réalise des projets personnels en robotique et en Mécatronique que vous pouvez consulter sur mon site webArray



Actuellement chef de projet R&D pour la LINK&Go2 (Pôle Connectivité), je suis à la recherche active du poste qui me permettrait de m'épanouir et d'exprimer ma créativité et mon savoir-faire, acquis au cours de mes différentes missions.



NB: Mes recherches sont concentrées autours de Lyon.



Si mon profil vous intéresse n’hésitez pas à me contacter par email sur samitec@hotmail.com ou par télephone au 06-59-68-63-90



Sami El Basri





Mes compétences :

Electricité

Ingénierie

Labview

Informatique industrielle

SolidWorks

Mécatronique

Automatisme

Electronique

C++

Conception mécanique

Dessin industriel

Thermique

C

RF

Gestion de projet

Télécommunications