Antoine HERBERT

La finalité de mon travail est de gérer l'éxécution de la fabrication des équipements Tetra Pak Guerin Systems et de garantir la livraison des commandes avec ingénierie (ETO) dans le respect des spécificités techniques, des coûts et délais.

Dans un premier temps, je suis en charge de collecter toutes les informations liés au projet pour la partie construction mécanique : implantation 3D, décomposition des ETO, costing-sheet projet, spécifications techniques. Puis d'analyser et optimiser les solutions techniques, créer les nomenclatures des équipements dans SAP, ce qui déclenche les besoins en matériel (MRP) et génère les demandes d'achat. Enfin, je participe à la réalisation des plans de détails et élabore le dossier de fabrication à transmettre à la production. J'assure la gestion et le suivi administratif du projet (revue plans de détail, revue d'achat, suivi production et revue qualité)



Mes compétences :

Productique

Informatique industrielle

Analyse des besoins

Gestion de projet

Carte à puce

Optimisation des process

Industrialisation

Automatique

Solidworks

SAP

Autodesk Inventor, AutoCad, Vault