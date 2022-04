Jean-Michel LE PROVOST

Je suis entré a l'Ecole d'Ingénieurs de Cherbourg (EIC renommé récemment ESIX Cherbourg)par concours après avoir suivi une formation de 2 ans dans une classe préparatoire section Math-Physique et voir obtenue le baccalauréat série Scientifique (S SVT).



Cette formation m'a permis de développer mes compétences en matière de production industrielle (gestion de production,gestion de la qualité, gestion de projets, gestion des risques industrielles..) notamment à l'aide de différents projets d'une durée de 6 mois pour le compte d'entreprises.



Mes compétences informatiques sont les suivantes:

- Maîtrise du pack Microsoft Office (Excel, Word, Access)

- Notion du langage informatique C++

- notion concernant le logiciel Solidworks 2005 et Cosmosworks



Mes compétences linguistiques sont les suivantes:

- Anglais: 810 au TOEIC (février 2008)

- Espagnol: niveau débutant

- Chinois: niveau débutant



Mes compétences :

Ingénieur de Production

Production

Qualité