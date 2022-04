Clément PILLOT

Ingénieur ayant 12 ans d'expérience en industrie, je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'ingénieur/responsable Qualité/Méthodes.



Au courant des évolutions du monde dans des domaines dépassant les compétences d'un ingénieur, je me forme continuellement afin d'acquérir de nouvelles compétences (Certification MOOC Gestion de projet de l'école Centrale de Lille obtenue).

De plus, je travaille la majorité du temps en Anglais (écrit et oral) et j'ai effectué plusieurs voyages ou déplacements professionnels à l'étranger (Europe, Colombie, Malaisie, Indonésie...), ce qui me permet d'avoir un excellent niveau d'Anglais courant.



Mes compétences :

5 S

Kanban

ASME

8 D

Normes ISO 9001

Normes Qualité

Qualité

Production

AutoCAD

Microsoft Office

Traduction anglais français

Contrôle qualité