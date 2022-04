Jonathan HILY

Ingénieur logiciel depuis l'obtention d'un diplôme de l'UTBM en génie Informatique, filière Ingénierie des Logiciels et de la Connaissance en 2010.



Dynamique et curieux, j'ai renforcé ma formation par divers projet et travaux. Grâce à une veille technologique, je me renseigne également sur les évolution technique et ouvert aux nouvelles perspectives.



Compétences:

• Conception, développement, test et support de logiciels;

• Création et gestion de Base de Données;

• Gestion de projet.



Technologies:

• Langages: C/C++, Python, Java, JavaScript, SQL, XML, OpenGL, Qt

• SGBD: Oracle, MySQL



