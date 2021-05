Alexandre MEYER

Fort de 8 ans d'expérience de développement dans le domaine de la téléphonie sur IP (Asterisk) et de la télémédecine (Covotem). je reste à l'écoute des opportunités dans la région.



Secteurs géographiques d'intérêt : Besançon (25)





Mes compétences :

LVM / KVM

PHP / MySQL

HTML et JavaScript / PrototypeJS / Ajax / CSS

Digium Certified Asterisk Professional

Git / SVN

Patton SmartNode Certified Specialist

Buildbot

Redmine

Shell script

C / C++

LINUX /UNIX

Asterisk

VoIP

MySQL

IPBX

Téléphonie sur IP

PHP

HTML

Java