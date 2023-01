Christian HILY

Directeur financier 'FACILITATEUR STRATÉGIQUE'', j'aime rendre les choses possibles

- pour contribuer à la réussite de la stratégie, jouer collectif au sein de comités décisionnels (codir, comités d'engagements, administrateur de caisse locale d'une banque mutualiste ),

- être proche des opérationnels, les aider à évaluer les projets et modéliser le business pour bien le vendre aux partenaires financiers

- prendre les décisions sur les emprunts et les placements

- manager les collaborateurs compta-gestion-finance dans une dynamique de services,

- fervent partisan de la maxime 'ce qui se mesure s'améliore .



EXPERTISES : Gestion stratégique & financière d'entreprise, acteur de la transversalité, recrutement & management d'équipes, écoute & soutien opérationnel, modélisation économique & financière, évaluation de projets et allocation de ressources, négociation bancaire, tous types d'investissements immobiliers.



Expérience en environnement privé et public.



Mes compétences :

Finance

Evaluation de projets

Business plan

Management d'équipes

DECISION ET ANALYSE FINANCIERE