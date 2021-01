Nabil FORTAS

Chef de projet & consultant fonctionnel SAGE ERP X3, compétence sur tous les modules (administrateur, superviseur, achats, ventes, stocks...), spécialisé GPAO, contrôle de gestion industriel, configurateur



Mise en œuvre des modules :

Production, Contrôle de gestion, configurateur, Stock



Compétences :

Gestion de production & Informatique Industrielle



Gestion de projets E.R.P :

Conduite & animation de projet, Analyse des besoins, Mise en place fonctionnelle (paramétrage, formation), Suivi\assistance



Domaines d'activités rencontrées :

Automobile, plasturgie, sidérurgie, chaudronnerie, électronique, chimie, Agroalimentaire



Projets en cours :

Intégration de Sage ERP X3 (V6)- Gestion et suivi de projet (gestion du suvi des temps de production, Qualité) d'une société leader dans production et la mise en oeuvre de solution aciers.



Projets Récents :

Gestion et suivi de projet (Production, Contrôle de gestion, Stock, Configurateur) d'une société spécialiste dans production de supports de cuisson.



Gestion et suivi de projet (Production, Contrôle de gestion, Stock, configurateur) d'un groupe fabricant de stockage et de rayonnage.



Mes compétences :

SAGE ERP X3

Gestion de production

Informatique industrielle

SQL

Management de projet

SAGE

GPAO

Industrie

ERP

SAGE ERP X3 V7