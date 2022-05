Mohamed FORTAS

Au sein de ma société, je suis en charge du chiffrage, de l'étude, du planning et de la facturation. Je gère de façon globale l'ensemble des affaires dont j'ai la responsabilité.

Je suis plus particulièrement affecté à la réhabilitation de logements et ce avec des clients tant du secteur public que privé.

Je suis dynamique, réactif, pugnace et persévérant.

Ayant pratiqué le basketball à bon niveau, sport dans lequel j'étais meneur, ma définition du management est le participatif, c'est en groupe que l'on atteint des sommets.

Ma formation technique alliée à mon expérience du terrain me permettent d'avoir une forte crédibilité auprès de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Courant faible

Courant fort

Devis

Electricité

Microsoft accès