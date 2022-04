Christelle LOUP

Assistante Juridique depuis près de 15 ans (FORMATION ENADEP), je me suis lancée dans l'aventure qu'est le travail indépendant depuis l'année 2008 et je n'ai pas été déçue.



J'interviens aujourd'hui sur des travaux d'écriture (Rédaction, saisie, correction, facturation...) autant auprès de professionnels, en prenant en charge le surplus de travail des cabinets et des études (ou encore prendre en charge le secrétariat à distance), que de particuliers rencontrant des difficultés à la rédaction ou pour mettre en forme leurs écrits.



Je ressens encore à ce jour un plaisir certain lorsque mes clients me font part de leur satisfaction quant à la qualité de mes prestations, ma disponibilité et ma réactivité face aux urgences (Je suis intervenue après d'avocats, huissiers, expert mais aussi pour des médecins, formateurs indépendants, entreprises... et bien entendu divers particuliers).



Je travaille seule, sans intermédiaire, ce qui me permets de suivre de près vos demandes et d'être sûre de la qualité du travail que je livre. Cela me permet également d'assurer une parfaite confidentialité de vos informations et documents sensibles.