Christelle LUCAS

J’ai dirigé présenté et négocié des projets de communication, développé l’enveloppe budgétaire de clients, la gestion clients et résolution des contentieux, prise de brief, audit, rédaction des recommandations.

Ayant travaillé en équipes, j'ai pu développer mes qualités relationnelles et mon sens de l'écoute.

Je suis prête à mettre au service de votre société mon sérieux, mon dynamisme, mon sens de l'organisation, de l'autonomie et de la réactivité.