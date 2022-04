Christelle LUCAS

"BOITE A IDÉES" reste l'un de mes dossiers phare créé sur mon PC.



Régulièrement alimenté par des concepts de projets d'architecture "pilotes" et une gamme de mobiliers pour petits et grands enfants, je suis a la recherche de partenaires sérieux dans le développement de mes projets !



La conception, l'innovation et la recherche restent mes domaines de prédilection... ;



Outre mon parcours de base qui m'a amené à me perfectionner d'un domaine à l'autre (tous en LIEN entre eux !), je continue régulièrement à me former et notamment dans les domaines du bien-être et de l'enfance, afin d'apporter valeur ajoutée significative aux différents projets en développement.



Mes compétences :

Aménagement écoles Montessori

Aménagement Habitat

Aménagement bureaux

Psychologie de l'environnement

Conférences éducation

Design mobilier

Design Thinking

Création