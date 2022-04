Charge de Recherche base a Londres chez ATI.



ATI accompagne ses clients dans leurs projets de recrutements et se concentre sur les secteurs suivants:

• Oil, Gas et Petrochimique

• Energie renouvelable

• Extraction Miniere

• Construction Civile et Infrastructure



Nous recrutons a l'heure actuelle pour des roles en Angleterre, en Europe, en Afrique et au Moyen Orient sur des projets specifiques pour plusieurs entreprises internationales.



Prenez contact et envoyez nous vos CV a Christelle.lycett@ati-uk.co.uk.





Mes compétences :

Responsible for Stock

Organisational skills

Word for Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management Reporting

Business Development

Traduction

Recrutement