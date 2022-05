Olivier LEGRAND

Actuellement représentant client maitrise d'oeuvres Aquila ingénierie pour Storengy.



Je vous invite donc pour plus de précision technique de découvrir mon profil joint et mon

Bilan de compétences ,curriculum et lettre à votre demande jointe.



Cordialement,



LEGRAND olivier.

66 Rue du Vieux Port

76330 PETIVILLE

TEL :06 63 94 36 71

oolivier761@gmail.com



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Office

Lotus 1-2-3

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

Microsoft PowerPoint

Contrôle qualité

Audit Sécurité

ATEX Gaz et Poussières

SEVESO 2

Risque chimique

Secourisme

RÉCEPTION ADEQUATION ECHAFAUDAGE

HABILITATION ACCÈS PORT FRANCAIS

ADR

SENSIBILISATION AMIANTE

H0B0 M0

Forage

EPI EXTINCTEURS

CONTROLE ENROBAGE PIPE LINE

Sécurité incendie

Management

Continuous Improvement

Team Management

HTML

Internet

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook