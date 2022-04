Christelle MACÉ

Femme de terrain, âme de coach, j'évolue depuis 25 ans dans l’industrie de haute technologie. Ce secteur m'a permis d’occuper des postes de management opérationnel pendant les dix dernières années.

Entourée d’équipes pluridisciplinaires passant de l’engineering au process, mais aussi de la maintenance à la production, j’ai développé les compétences techniques et humaines liées au monde du manufacturing, ainsi que le relationnel indispensable à la gestion de projets, des clients et des fournisseurs.

Cette expérience polyvalente repose à la fois sur une culture forte de qualité / coût / délai, une sensibilité à l’amélioration continue et un sens fort du résultat afin de satisfaire les clients internes et externes.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Coach

Pilotage d'activité

Négociation

Lean Manufacturing

Fédérer autour d'une même vision

Process Engineering

Animer des groupes

Gestion de production

Relation clients

Organisation et stratégie

Conduite du changement

Orientation résultat

Innovation

Industrie 4.0