Christelle MAGNON

Diplômée de :

*De la formation commune du BEES 1er degré

*Du Certificat de compétences de citoyen de secours civil (Niveau1)

*Dispensée du DE Jazz & Contemporain

*Du Centre Professionnel de Danse Walter Nicks

*De l’école Azenday (Paris) Réflexologie Plantaire Thaï



- Élève au Centre de Formation Professionnel de Danse de Poitiers (Directeur Artistique : M. Walter Nicks, Fondateurs : Mme Elisabeth Verger et M. Walter Nicks)

- Danseuse au Théâtre Régionale Chorégraphique(Directrice Artistique Mme Tina Yuan (Alvin Ailey), Fondatrice : Mme Elisabeth Verger)

- Danseuse dans la Cie « Rythme et Structure » Directrice Artistique Mme Aline Roux (Participation au « Music Festival Peace Song » à Moscou)

- Professeur de jazz à l’Institut « Harald Kreuzberg » en Suisse



Aujourd’hui je dirige

*Une école de danse & BodyGym : "Studio Cadence" et une compagnie de Danse "Cie CADENCE"

Dans mes spectacles j'aime mélanger les arts : Danse, Cirque, Peintures, Graffs, Musique, Photographies, et inviter des Cies professionnelles en 2ème partie de soirée.



Je suis également Coach en Confiance & Estime de SOI dans mon cabinet "Pause Bien Être"



Mes compétences :

Lâcher Prise

Relaxation

Danse Classique

Hip-Hop

Danse

Pilates

Yoga

Barre au Sol