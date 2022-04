Christelle MAGNON-GAILLARD

Le Studio Cadence (Danse et Gym) propose des cours de Danse Classique, Contemporain, Modern'Jazz, Ragga, Afro'Street, Hip-Hop, Barre au Sol, BodyTonic,, BodyMouv'Zen, pour Enfants, Ados et Adultes. Les cours proposés sont accessibles à tous (Débutant, Intermédiaire, Avancé) et, dispensés par des professionnels, tout ceci dans une ambiance chaleureuse et accueillante avec possibilité de cours d’essai.

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année avec la garantie de tarifs proportionnels.



Studio Horizon Danse et Gym à La Roche sur Yon en Vendée

studio-cadence-horizon@neuf.fr

Site Internet :Array



