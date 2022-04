Expectra est le premier réseau national de recrutement hautes compétences CDI et Intérim, spécialisé sur les profils Experts, Cadres et Agents de Maîtrise.



Dans le cadre de mes activités, j'accompagne les entreprises d'Alsace à recruter leurs futurs collaborateurs dans le domaine de l'industrie et l’ingénierie.



Je recrute principalement sur les postes suivants:

- Technicien/Responsable de maintenance H/F

- Technicien méthode H/F

- Technicien/ Responsable Logistique H/F

- Ingénieur Mécanique H/F

- Ingénieur logistique H/F

- Ingénieur ou Responsable de production H/F

- Chef de projet H/F



N'hésitez pas à prendre directement contact avec moi: christelle.maillard@expectra.fr

... Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Gestion des conflits

Psychologie de l'enfant et de l'adolescent

Microsoft Excel

Droit de la famille

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Travail en équipe

Autonomie

Accompagnement

Adaptabilité

Communication

Legislation de la formation professionnelle contin

Animation

Ingénierie de la formation

Développement RH

Conseil en recrutement

Contact client

Recrutement

Sourcing