Christelle MAILLARD

Dynamique, communicante et autonome, je travail depuis plusieurs années dans le secteur du nettoyage industriel et du transport de déchets industriels en tant qu'Animatrice QSE et Adjointe QSE.

Cherchant à développer mon expérience dans les domaines industriels et environnementales, je recherche aujourd'hui un poste de Responsable QSE dans ses secteurs.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

MASE

Planification de projet

Autonomie

Travail en équipe

Audit

Communication

Sens de l'initiative

Norme ISO 14001