Didier PARJADIS

De formation supérieure (Sciences Po Paris et Droit des Affaires) une vingtaine d’années de direction commerciale et de direction générale m’ont permis d’acquérir des compétences de management fortes et expérimentées.



J’ai acquis une expertise réelle dans la conduite rapide de mise en oeuvre de stratégie et de motivation d’ équipes; je sais également définir une stratégie et faire partager une vision si celle-ci n’existe pas préalablement dans l’entreprise.



Ma dernière mission de management de transition m'a conduit à créer ma propre structure : en restructurant et préparant le plan de développement d'un groupe de PME belge active dans le domaine de l'automobile (C.Q.S. Group), j'ai créé la structure française de location de véhicules de collection (Locadream)et pris la Présidence d'une société de gestion, AD Loisirs, qui gère les activités de Locadream (www.ad-locadream.com)



Mes compétences :

Crédit immobilier

Direction générale

Développement commercial

Marketing

Conduite du changement

Evénementiel

Finance