Jean-Claude ROGER

Nous vous invitons à venir découvrir notre concept MINIBOLIDES qui réalise des courses de voitures électriques au 1/32ème sur des circuits de compétition Slot Racing itinérants, modulables, adaptables à toute configuration de pièce.

Nous animons des séminaires d'entreprises, des portes ouvertes, des salons et différentes manifestations avec notre matériel haut de gamme. Plus de 200 voitures en parc, une alimentation et un système de chronométrage sophistiqués nous permettent de réaliser des courses semblables aux Grands Prix de F1 ou de Karting.

Tout cela sur le site de votre choix, ou au sein même des entreprises, ce qui permet une réelle mise en valeur de la société concernée.

Notre Centre de Pilotage de Plessé près de Nantes peut également accueillir en séminaires, restauration traiteur et animations vos collaborateurs et invités.

Circuits "terre", "neige", "asphalte" viennent compléter le magnifique circuit "bois" compétition de plus de 40 mètres de développé.

Nous disposons également d'une flotte itinérante de simulateurs de pilotage également de compétition qui permettent à nos pilotes de découvrir de multiples disciplines sur les circuits du monde entier.

Venez découvrir nos différentes activités sur http://www.minibolides.fr

Fédérez et dynamisez vos équipes, recevez, animez et fidélisez vos clients et prospects, animez vos portes ouvertes, vos lancements de produits.

Notre concept MINIBOLIDES est entièrement adaptable à votre cahier des charges.

Passionné de voitures de Sport, Prestige et Collection, nous organisons également au sein de l'ÉCURIE ÉVÈNEMENTS des journées de roulage sur Circuits européens pour les passionnés.

Initiateur de La Fête de La Belle Automobile à Nantes qui a vu le jour en 2000 et qui a accueilli plus de 500 voitures de collection sur l'hippodrome du Petit Port avec plus de 12000 visiteurs, nous vivons et partageons notre passion chaque jour avec nos MINIBOLIDES au 1/32ème dont les vitesses constructeurs sont données entre 60 et 80 km/h selon les modèles, mais aussi sur les Circuits Européens à l'échelle 1 avec nos Belles automobiles et celles de nos amis/clients passionnés. Possibilité également de baptêmes et de séries de tours de piste avec notre Prototype BRS 380 chevaux 800 kgs et notre CHEVROLET CORVETTE Z06 GT3 R 650 chevaux

Alors, rencontrons nous...........

Votre contact : Jean-Claude ROGER : 06 80 28 60 92 ; EMail : jc-roger@minibolides.fr.

Skype : jcroger-minibolides



