Matthias BELASSAMI

Spécialiste en Ingénierie du Management de l'Environnement et des Risques.



Je propose une somme dexpertises en matière de management, de gestion de projet & de process, basées sur des réalisations probantes chez Suez Environnement à linternational, SAUR/COVED &, MIN de Rungis, Groupe Pizzorno Environnement, CEA/ANDRA...).

Ces compétences vous apporteront tout le soutien nécessaire pour résoudre vos problématiques environnementales par des méthodes intégrées à votre système de management général. Que ce soit par voies internes et/ou d'externalisation, selon :

Vos enjeux, votre stratégie, vos besoins, vos objectifs, vos moyens et vos contraintes...



Spécialisé dans les secteurs de la gestion des déchets et énergie, eau assainissement,, entretien de voirie, nettoyage industriel , dé-pollution décontamination, réhabilitation, urbanisme et aménagement



Expert en matière de gestion de déchets solides et effluents liquides, nous vous proposerons des choix de filières et de procédés innovants et adaptés pour tous secteurs dactivité (industriel, commercial, agricole & IAA, collectivités locales et territoriales, quartier daffaires, syndics, services de létat, parapublics etc.).





* Conseil en développement durable, systèmes dinformation et de communication



- Sengager dans des formes de développement durable, mobiliser vos équipes et vos partenaires.



- Sensibilisation, formation, création de synergies.



- Négociation et rédaction de documents contractuels.



- Répondre aux attentes des clients et diverses parties prenantes, gérer votre image et votre communication.



- Stratégie de communication, gestion de linformation et de limage.



- Marketing environnemental, organisation événementielle (salons, congrès, séminaires)





* Management environnemental



- Développer votre chiffre daffaires et accroître la rentabilité de vos projets, en optimisant vos coûts par une gestion plus efficace de vos ressources (humaines, logistiques, matières premières et sous produits).



- Prendre en compte les évolutions techniques et les contraintes réglementaires pour une gestion adéquate de vos problématiques environnementales et des risques liés à vos activités. (ICPE, ADR...)



- Mettre en place votre management environnemental, progressivement, dans le cadre dun système simplifié et adapté à vos structures pour atteindre lobjectif dun Système de Management Intégré et adapté :

Hygiène Qualité, sécurité, Environnement. (ISO 9001, SME ISO 14001, OHSAS ISO 18001, RSE ISO 26000&50000), ECO Labels



* Expertise en problématiques de gestion des déchets solides et liquides



- Quantifier et analyser précisément et scientifiquement vos flux à chaque étape de vos activités.



- Proposer des process innovants en interne et/ou par voies dexternalisation agrées et adaptées.



- Étude technique et financière, aide à la constitution des dossiers administratifs.



- Aide à la décision, à la négociation et à la rédaction de documents contractuels.



- Analyse des potentialités de financement (aides, subventions) auprès de partenaires institutionnels etc.



* CAO/DAO (Conception et Dessin assisté par Ordinateur)



Autocad 2D/3D, COVADIS, 3D Studio Max (Pack Autodesk...)

Photosphop, Illustrator (Série ADOBE...)



Notions SIG: Mapinfo Arcgis



Mes compétences :

Assainissement

Déchets

Environnement

Management

PME

PMI

Réhabilitation

Urbanisme

Eau

Autocad

Management d'équipes pluridisciplinaires

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

AutoDesk

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Marketing

Gestion des compétences

Gestion de projet

Stratégie

Contract Management

Administration

du Management

2D

3D

3D Studio Max

Microsoft Project

ICT