Jonathan MICHELON

S'occuper d'une seule chose ? Trop ennuyant.

Charly et Gandhi en voulaient plus, tout le temps et partout. C'est pourquoi ils ont voulu toucher à tout afin d'assouvir leur soif de créativité en vous faisant bénéficier de leur énergie ainsi que de leur imagination débordante et pleine de ressources…



Communiquer est un plaisir pour ce duo… sous toutes ses formes !

Création graphique / Print / Web / Évènementiel / Photographie / Vidéo / PLV / Signalétique



Bref une idée, un besoin, un désir ?



Ou juste envie de trouver un prétexte pour prendre une pause au boulot?

Appelez nous, demandez Charly et ses drôles de vannes, ou Gandhi si vous souhaitez connaitre le résultat du match France-Brésil...









