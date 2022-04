Christelle MAIRE

- 17 ans d'expérience dans le développement et la conduite de projets transversaux dans des PME et multinationales à l'international.

- A l'écoute pour un poste de Chef de Projet Evénementiel Sportif, soit dans la logistique et production, l'organisation des compétitions, l'hospitalité, sponsoring / relation clientèles.

- Trilingue français-anglais-allemand. Débutante en Brésilien Portugais.

- Développement et conduite de projets transversaux.

- Gestion d'équipes pluridisciplinaires en Europe.

- Mes atouts : organisation, anticipation et détermination. J'aime travailler en équipe tout en disposant d'une complète autonomie sur les projets qui me sont confiés. Je suis très polyvalente et j'apprends rapidement.

- Profil en anglais et recommandations disponibles sur LinkedIn.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation internationale

Relations internationales

Organisation d'évènements

Production industrielle

Production de contenus

Budget management

Trilingue anglais allemand

Design

Logistique

Venue Management

Sport marketing