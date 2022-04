Christelle MAKHBOUS

Ma formation et mon parcours professionnel m'ont permis de développer mes connaissances en ressources humaines, paie, secrétariat et comptabilité. Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de mettre à profit mon sens relationnel, ma rigueur, mon autonomie et ma polyvalence.



D’une nature dynamique et impliquée, je suis capable de m’adapter rapidement aux besoins particuliers de chaque entreprise.



De contact facile, je suis aussi à l'aise dans le travail en équipe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Secrétariat

Comptabilité

Formation

Ciel Compta