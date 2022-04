Christelle MALHERBE

Titulaire d'une licence en psychologie du travail et d'un BTS assistante de direction, je recherche activement un emploi dans la région PACA au sein d’une association, entreprise ou collectivité relevant du champ de la psychologie du travail et/ou plus globalement du secteur social.



Prête à m’investir à 100%, dynamique, sérieuse et fiable, j'étudie aujourd’hui toutes propositions touchant de près ou de loin à des fonctions pouvant correspondre à mon profil.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Conseiller en insertion professionnelle

Insertion Professionnelle

Orientation

Psychologie

Psychologie du travail