Christelle MARECHAL

Je crois aux organisations qui favorisent le bien-être individuel / collectif & qui participent à l'émergence d'une société consciente et solidaire pour plus d'épanouissement et d'harmonie.



Le bien-être est accessible à tous si nous en devenons acteurs.



Mon accompagnement holistique se décline en 2 axes :



- Vitalité Individuelle (clés d'hygiène de vie pour une santé globale en lien avec les rythmes professionnels et personnels, techniques de respirations et de relaxation faciles à reproduire au fil des jours, exercices corporels pour une vitalité optimale)

- Intelligence Relationnelle (psychologie positive, cercles en écoute active et en échanges bienveillants, richesse du développement personnel pour une meilleure compréhension de soi et des autres)

Je privilégie un partage des connaissances : "Accompagner le capital santé sur un mode autonome et responsable" au travers de conférences, d'ateliers et des formations



J'ai à coeur également d'accompagner en individuel des hommes et des femmes qui souhaitent se sentir "Naturellement Bien" (Mieux Vivre au Quotidien & Mieux Etre dans le Corps).



- MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN (une nouvelle manière de vous alimenter, une activité corporelle en lien avec vos capacités & aspirations, des techniques de respiration & de relaxation facile à reproduire au fil des jours, une pensée positive)

- MIEUX ETRE DANS SON CORPS (un ensemble de techniques corporelles : mouvement, posture, toucher, respiration, sensations, voix comme outils de développement personnel et de connaissance de soi)



"Naturellement Femme" est un accompagnement des femmes en quête d'elles-mêmes pour leur épanouissements et leurs déploiements.